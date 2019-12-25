В некрополях массово обнаруживаются останки ирбисов и других птиц.

Ученые выяснили, как в гробницах Египта появились миллионы мумий птиц. Исследование провели французские специалисты. Они опубликовали собственную работу в научном издании Scientific Reports. Эксперты полагают, что древние египтяне отлавливали ирбисов, чтобы приносить этих животных своим богам Ра, Тоту и Гору в жертву.

Напомним, что в египетских гробницах и некрополях ученые находят огромное число мумифицированных птиц. Их количество исчисляется миллионами. Чаще всего встречаются ирбисы, остальных - несоразмерно меньше. Ранее считалось, что "подарки" были добыты на охоте или специально разводились на фермах. В Национальном центре научных исследований Франции (CNRS) провели геохимический анализ птиц. Оказалось, что фрагменты 20 проверенных птиц были мумифицированными.

Если бы птиц разводили на фермах, то мы бы увидели большую однородность в изотопном составе их останков. Но мы обнаружили высокую вариабельность изотопов, указывающую на то, что эти птицы прилетали в Египет из разных регионов во время сезонной миграции авторы работы

Ученые считают, что мумифицированные птицы были дикими. На это указывает изотопный состав тушек, а также "экзотические" вариативности. Птицы могли прилетать в долину нила в период миграции. Специадисты отметили, что древние люди мумифицировали птиц всех возрастов. Ученые находят в гробницах как взрослые особи, так и птенцов и даже яйца. Все собранные обрацы относятся к периоду от Древнего царства (третье тысячелетие до нашей эры) до эпохи римского правления (I-III века нашей эры).

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