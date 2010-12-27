Исследования на мышах дали положительные результаты.

Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении спиртного. Об этом говорится в работе, опубликованной в научном журнале Journal of Medicinal Food.

Лактобактерии положительно влияют на состояние органа при повреждениях, созданных алкоголем. Исследователи проанализировали деятельность Lactobacillus rhamnosus на печень мышей. Тесты проводились в течение восьми недель. Две последние недели грызуны получали гранулы LGG в различных дозах. Они также придерживались диеты с высоким содержанием жиров.

Лактобактерии смогли восстановить микрофлору кишечника и уменьшили накопление жира. Степень воспаления печени снизилась. Напомним, что полезные лактобактерии можно употреблять в таких продуктах как кефир, сыры мягких сортов, сметане, твороге, ряженке и йогурте.

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Фото: Pixabay.com

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