Ученые выяснили, что вымирание динозавров началось еще до падения астероида

Вымирание могло начаться на фоне глобального похолодания.

Международная группа ученых смоделировала жизнь динозавров. Выяснилось, что их популяция начала сокращаться еще до падения астероида. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые предполагают, что сокращение популяции динозавров могло происходить из-за глобального похолодания.

Отмечается, что популяция сокращалась в течение 10 млн лет до массового вымирания, которое спровоцировало падение астероида.

Мы изучили шесть самых многочисленных семейств динозавров, которые доминировали на протяжении всего мелового периода. Выяснилось, что 76 млн лет назад во всех семействах начался спад — снизилась скорость появления новых видов и повысилась скорость вымирания, — говорится в исследовании.

Ранее мы писали, что в Латвии нашли останки первой жертвы чумы. Человек умер около 5 тыс. лет назад.

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