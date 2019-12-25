Ученые выяснили, что с возрастом ключевые функции мозга могут улучшаться

В исследовании приняли участие 702 человека в возрасте от 58 до 98 лет.

Ученые из Медицинского центра Джорджтаунского университета (США) провели исследование и выяснили, что ключевые функции мозга, которые связаны со способностью воспринимать новую информацию, могут улучшаться у пожилых людей. Статья была опубликована в журнале Nature Human Behavior.

Исследователи изучили три отдельных компонента внимания и исполнительной функции в группе из 702 участников в возрасте от 58 до 98 лет. Речь идет о компонентах, представляющих собой сети мозга, которые участвуют в предупреждении, ориентировании и исполнительном торможении.

Выяснилось, что у людей с возрастом снижалась способность к предупреждению, но ориентирование и исполнительное торможение, напротив, становилось лучше. Исследователи отмечают, что эти навыки можно улучшать в течение жизни.

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