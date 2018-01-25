Ученые обнаружили влияние коронавируса на ДНК человека

За последние 20 лет в мире появились три новых коронавируса.

У жителей Восточной Азии ученые из Квинслендского технологического университета и Университета Аделаиды (Австралия), а также их коллеги из Аризонского и Калифорнийского университетов (США) обнаружили генетические особенности, которые связны с древними коронавирусными пандемиями. Об этом пишет "РИА Новости".

Так, речь в исследовании идет о пандемии, которая прошла порядка 20-25 тыс. лет назад. Отмечается, что она была более мощной, чем та, что сейчас. За последние двадцать лет в мире появились три новых коронавируса. Это SARS, MERS и COVID-19.

Ранее считалось, что в древности коронавирусов не было, однако ученые опровергли это. Для анализа они использовали данные проекта 1000 Genomes, в котором собраны человеческие геномы. Так, вместе генов коронавирусов ученые искали следы воздействия патогенов на ДНК человек. В частности, специалистов интересовали изменения в генетических последовательностях, отвечающих за экспрессию белков, которые взаимодействуют с патогенами.

Так ученым удалось обнаружить у представителей пяти популяций Восточной Азии изменения в 42 генах. Речь идет о генах, взаимодействующих с частицами SARS-CoV-2. Благодаря этой находке удалось выяснить, что пандемия коронавируса в древности продолжалась дольше, чем сейчас.

Фото: pixabay