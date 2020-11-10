Ученые выяснили, что растительная диета может защитить от рассеянного склероза

Результаты были получены на мышах.

Ученые из Университет Айовы выяснили на мышах, что растительная диета в сочетании с определенными кишечными бактериями может защитить от рассеянного склероза. Речь идет о кишечных бактериях, которых не хватает у пациентов с этим заболеванием. Статья была опубликована в журнале Science Advances.

Исследование показало, что что диета, богатая изофлавонами и фитоэстрогеном защищает от симптомов, подобных рассеянному склерозу. Эксперимент был проведен на мышах. Отмечается, что диета с большим количеством изофлавонов была защитной в случае, когда в микробиоме грызунов присутствовали бактерии, расщепляющие их.

Ранее мы писали, что ученые из Северной Каролины создали ткань без инсектицидной пропитки, которая защищает от укусов комаров.

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