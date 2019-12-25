Ученые выяснили, что омега-3 может улучшить память людей с болезнью Альцгеймера

В исследовании приняли участие 33 пациента.

Шведские ученые из Каролинского института, Уппсальского университета и университета Эребру пришли к выводу, что употребление омега-3 жирных кислот может улучшить память людей, которые страдают от легкой формы болезни Альцгеймера. Об этом сообщает портал EurekAlert.

В исследовании приняли участии 33 пациента с болезнью Альцгеймера. Из них 18 человек в течение шести месяцев принимали омега-3 два раза в день, то есть утром и веером. Контрольную группу составили люди, которые добавки не получали. Все испытуемые прошли тесты для проверки до и после исследования. Сдали они и образцы спинномозговой жидкости.

Оказалось, что добровольцы, принимавшие в течение полугода добавки, с тестированием справились лучше. Авторы исследования отмечают, что людям с болезнью Альцгеймера необходимо быть физически активными и включать в свой рацион омега-3.

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