Кости обнаружили вблизи населённого пункта Ла-Ферраси во Франции.

Учёные выяснили, что неандертальцы хоронили умерших. Это удалось благодаря обнаружению костей, чей возраст превышает 40 тысяч лет. Исследователи предполагают, что останки принадлежат ребёнку. Об этом пишет Sciencepop.

Кости обнаружили вблизи населённого пункта Ла-Ферраси во Франции. Учёные считают, что тело погребали в землю. Это новый взгляд, так как ранее считалось, что к обряду погребения первыми пришли homo sapience.

Найденное тело было опущено в более древний стерильный слой — другие находки относятся к более молодому покрытию. Кости лежали в анатомическом порядке, на них не было следов физического воздействия — зубов, ударов и т. д.

Ранее на берегу Каспийского моря обнаружили сотни мертвых тюленей.

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