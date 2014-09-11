Ученые усомнились в экологичности "голубого" водорода

В процессе добычи такого углерода выделяется углекислый газ и метан.

Ученые из Корнелльского и Стэнфордского университетов пришли к выводу, что так называемый "голубой" водород неправильно называть топливом с нулевым уровнем выбросов. Экологичность водорода они поставили под сомнение, сообщает MarketWatch.

Отмечается, что в процессе добычи "голубого" водорода также выделяется углекислый газ и метан. Для того, чтобы это выяснить исследователи измерили эмиссию углерода и метана, который утекает из оборудования при добыче природного газа. Оказалось, что при получении водорода выброс парниковых газов на 20% выше, чем при сжигании природного газа или угля. Выбросов также на 60% больше, чем при сжигании дизельного топлива. При этом у голубого водорода выше и эмиссия метана, если сравнивать с серым водородом.

При этом экологическая организация Clean Air Task Force утверждает, что приводимые показатели выброса метана завышены. По данным авторитетного исследования, которое было опубликовано в журнале Science, уровень выброса метана в этом процессе составляет около 2,3%. А в новом исследовании говорится о 3,5%.

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