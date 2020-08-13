Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором

Они изучали факторы распространения инфекции в 126 странах.

Бразильские и испанские учёные связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором. Исследование опубликовано на портале medRxiv.

Специалисты выявили закономерность, согласно которой люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19 и намного тяжелее переносят болезнь. Учёные изучали факторы распространения инфекции в 126 странах. Выяснилось, что количество заражений по экспоненте росло в тех государствах, где большинство населения имеют отрицательный резус-фактор. Это Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США.

Учёные отметили, что заражение новой коронавирусной инфекцией у людей с отрицательным резус-фактором происходит намного быстрее. Риск сердечно-сосудистых заболеваний у них также повышен — что может сделать процесс болезни COVID-19 ещё более болезненным.

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