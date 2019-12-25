Ученые создали подробную рельефную карту дна Северного Ледовитого океана

Новые данные помогут геологам, климатологам и другим специалистам.

В среду, 29 июля, ученые опубликовали детальную на сегодняшний день карту дна Северного Ледовитого океана.

Отмечается, что на подробные карты можно нанести всего лишь 20% дна Мирового океана, а, что касается Северного Ледовитого океана, то цифра меньше в несколько раз. От рельефа дна зависят арктические течения, которые определяют климат Европы. Кроме того, строение морского дна влияет и на устойчивость ледников. В глубинах океана скрываются также огромные запасы полезных ископаемых.

До сегодняшнего дня специалисты пользовались картой, которая была опубликована в 2012 году. Назвать ее исчерпывающей было трудно. Детализация нынешней карты доведена до 200 × 200 метров, и в таких подробностях снято примерно 20% дна Северного Ледовитого океана. Чтобы снять дно, ученые использовали ледоколы и даже атомные подводные лодки.

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