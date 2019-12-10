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Севзапнедра проведут изучение запасов руд в акваториях Мирового океана
Сегодня, 16:04
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OlegLN

Севзапнедра проведут изучение запасов руд в акваториях Мирового океана

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Ведомство разместило две закупки для подготовки геологических материалов в двух районах. Это Магеллановы горы и Срединно-Атлантический хребет.

Севзапнедра (Петербург) проведут изучение запасов руд в акваториях Мирового океана. Ведомство разместило две закупки, в рамках которых планируется провести соответствующие изыскания.

В рамках первой закупки планируется определить исполнителя для подготовки геологических материалов, касающихся изучения кобальтоносных железомарганцевых корок в Магеллановых горах – это Тихий океан.

Вторая закупка касается других полезных ископаемых. Это полиметаллические сульфиды. Здесь также будут собирать геологические материалы. Речь идет о глубоководных запасах минералов в российском разведочном районе Срединно-Атлантического хребта -  крупнейшей горной системы Атлантического океана.

Реализация каждого из двух этих действительно перспективных   актуальных проектов рассчитана на три года.

На проект по месторождениям в  Магеллановых горах Севзапнедра выделяют 50 миллионов рублей. На изыскания в районе Срединно-Атлантического хребта – 49 миллионов рублей.

Как сообщало ранее Piter.tv, специалисты займутся поиском алмазных месторождений в Архангельской области.

Фото: Pixabay.com

Теги: магеллановы горы, мировой океан, полезные ископаемые, срединно-атлантический хребет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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