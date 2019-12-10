Севзапнедра проведут изучение запасов руд в акваториях Мирового океана

Ведомство разместило две закупки для подготовки геологических материалов в двух районах. Это Магеллановы горы и Срединно-Атлантический хребет.

Севзапнедра (Петербург) проведут изучение запасов руд в акваториях Мирового океана. Ведомство разместило две закупки, в рамках которых планируется провести соответствующие изыскания.

В рамках первой закупки планируется определить исполнителя для подготовки геологических материалов, касающихся изучения кобальтоносных железомарганцевых корок в Магеллановых горах – это Тихий океан.

Вторая закупка касается других полезных ископаемых. Это полиметаллические сульфиды. Здесь также будут собирать геологические материалы. Речь идет о глубоководных запасах минералов в российском разведочном районе Срединно-Атлантического хребта - крупнейшей горной системы Атлантического океана.

Реализация каждого из двух этих действительно перспективных актуальных проектов рассчитана на три года.

На проект по месторождениям в Магеллановых горах Севзапнедра выделяют 50 миллионов рублей. На изыскания в районе Срединно-Атлантического хребта – 49 миллионов рублей.

Как сообщало ранее Piter.tv, специалисты займутся поиском алмазных месторождений в Архангельской области.

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