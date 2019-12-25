Ученые считают, что изменение климата приведет к наводнениям

В связи с этим человечество должно принимать меры по спасению планеты.

Специалисты из Центра Тиндалла по исследованию изменения климата и других учреждений Университета Ист-Англии (UAE), а также Ньюкаслского университета (Великобритания) и Национального института космических исследований Бразилии (INPE) провели комплексное исследование по изменению климата на планете. Работа была опубликована на платформе ScienceBrief.

Ученые выяснили, что изменение климата может привести к выпадению большого количества осадков, а также к наводнениям. Специалисты уверены, что человечество должно срочно принимать меры.

Ученые считают, что со временем на Земле усилится интенсивность дождей. Глобальной катастрофы, по их мнению, можно избежать при соблюдении Парижского соглашения.

В ходе исследования специалисты изучали городские водосборные бассейны. Выяснилось, что ежегодно эти бассейны увеличивают риск наводнений. Кроме того, в 20-м и 21-м веке количество осадков увеличивалось. Все это связано с последствиями деятельности человека.

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