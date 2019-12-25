Ученые: с изменением климата количество городских пожаров увеличится

Исследователи проанализировали данные пожарных служб из 2847 городов в 20 странах мира.

Согласно исследованию, опубликованному в Nature Cities, в ближайшие десятилетия частота некоторых видов пожаров в городах в результате изменения климата будет расти. Результаты исследования основаны на данных из 2847 городов в 20 странах и могут быть полезны для будущего городского планирования и стратегий реагирования на чрезвычайные ситуации. Пожары по всему миру ежегодно приводят к гибели примерно 50 000 человек и 170 000 человек получают травмы. Однако будущие тенденции в отношении частоты пожаров в городской среде неясны, несмотря на то, что они часто приводят к большему количеству человеческих жертв и экономическому ущербу, чем некоторые другие виды пожаров, например лесные. Такое непонимание может негативно сказаться на управлении региональными пожарными ресурсами и городском планировании.

Исследователь Лонг Ши и его коллеги собрали данные городских пожарных служб в 2847 городах 20 стран, включая США, Великобританию, Австралию и Китай, чтобы создать глобальную базу данных о пожарах в городах за 2011–2020 годы. Затем авторы количественно оценили изменения в частоте различных типов городских пожаров, в том числе возгораний городских зданий, транспортных средств и открытых площадок (например, свалок), в связи с глобальным потеплением.

Используя этот исторический набор данных, авторы оценили вероятное влияние глобального потепления на частоту возникновения различных типов городских пожаров на основе различных климатических сценариев Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Ши и его коллеги спрогнозировали, что к 2100 году количество пожаров в транспортных средствах может увеличиться на 11,6%, количество пожаров на открытом воздухе — на 22,2 процента, а количество пожаров в зданиях — на 4,6% при высоком уровне выбросов парниковых газов (SSP5–8.5). Они также сообщают, что в период с 2020 по 2100 год в результате глобального потепления во всех городах, участвовавших в исследовании, произойдёт в общей сложности 335 000 смертей и 1,1 миллиона травм, связанных с пожарами.

Авторы работы утверждают, что полученные результаты могут послужить основой для разработки новых стратегий борьбы с пожарами, таких как улучшение управления источниками возгорания. Однако они отмечают, что их анализ не содержит данных по Африке и Южной Америке и что результаты по возгоранию транспортных средств могут не отражать недавние изменения, связанные с электромобилями.

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