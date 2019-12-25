Новый метод позволит находить очень древние месторождения.

Ученые предложили искать нефть с помощью ядерного реактора. По данным пресс-службы Томского политехнического университета, в 2020-2021 годах специалисты используют реактор вуза для анализа источников топлива палеозойского возраста по региону. Данный продукт очень тяжело найти традиционными методами разведки местности. Однако при помощи технологии нейтронно-активационного анализа можно получить образцы керна, которые укажут на наличие нефти или нефтематеринских пород.

У нас сейчас стадия поиска пород палеозойского возраста. Мы используем наши технологии разведки - химические, геологические. Мы сейчас попробуем это на каких-то скважинах, и я думаю, до середины следующего года мы справимся со всем объемом Наталья Смирнова, заведующая лабораторией геологии месторождений нефти и газа

Напомним, что в Томской области нефтегазовая отрасль обеспечивает 30 процентов регионального валового продукта. В течение нескольких лет там сокращаются объемы добычи. С 2014 года показатель упал с 10,8 млн до 9 млн тонн. К 2025 году добыча нефти в регионе может сократиться до 5 млн тонн в год.

В Томске разработали ускоритель для очистки воздуха в Китае.

Фото: Pixabay.com