Ученые получили самое четкое изображение туманности Киля

Благодаря снимку специалисты лучше поймут содержание плотного облака из пыли и газа.

Ученые получили самое четкое изображение эмиссионной туманности Эты Киля (NGC 3372). Об этом рассказали сотрудники обсерватории Gemini в Чили. Установлено, что явление состоит из плотного облака газа и пыли. Оно является местом формирования новых звезд.

Благодаря новому изображению объекта специалисты получили возможность посмотреть края облака с длинным рядом параллельных гребней. Предположительно, эти гребни созданы за счет магнитного поля. Ученые напомнили, что звезда не может сформироваться в любом месте. Они появляются там, где есть плотные сферы густых облаков газа и пыли, насыщенные молекулярным водородом. Обычному глазу они кажутся непрозрачными. Однако проникнуть внутрь этих темных областей помогает техника с инфракрасным излучением. В этой работе космические телескопы Gemini имеют преимущество перед известным Hubble.

"Гемини" с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром.

Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

