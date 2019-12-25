  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученые получили первые данные с цифровых ошейников оленей в ЯНАО
Сегодня, 10:29
129
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Ученые получили первые данные с цифровых ошейников оленей в ЯНАО

0 0

Ошейник оснащен в том числе видеокамерой.

Ученые надели на оленей, которые обитают в Ямало-Ненецком автономном округе цифровые ошейники. Им уже удалось получить с них первые данные. Так исследователи смогут следить за Тундрой и контролировать ритмы кормления животных. Об этом сообщает информационное агентство "Север-Пресс".

Отмечается, что каждый ошейник оснащен видеокамерой. На записях содержатся сведения о частоте кормления, а также о перемещениях животных и часах их отдыха.

В сообщении говорится, что проект "Тундра глазами оленя" стартовал еще в апреле. Для этого ученые отобрали животных, учитывая половозрастную структуру стада.

Ранее мы писали, что в Израиле ученые нашли древнейшие рыболовные снасти. Они были найдены на стоянке Дурейджат на реке Иордан. 

Фото: pixabay 

Теги: перемещение оленей, российские ученые, цифровые ошейники на оленях
Категории: Наука и технологии, Новости России, Лента новостей, Фабрика Знаний,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии