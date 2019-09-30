Ученые показали, что уничтожает звезды: кадры со спутника

Ученые впервые смогли зафиксировать уничтожение звезды черной дырой от начала до конца благодаря телескопу TESS, который создан для открытия экзопланет. Видео опубликовали на YouTube-канале.
Над исследованием совместно работают ученые из Чили, Дании, Бразилии, США, Канады, Китая, Австралии. Ученые отметили, что получить наиболее точную информацию о событии приливного разрушения им помогло стечение обстоятельств.
Также эксперты с помощью космического телескопа TESS открыли три небольших экзопланеты у красного карлика L 98-59.
Ранее на Piter.TV: Сверхмассивная черная дыра в созвездии Стрельца оказалась останками галактики.
Видео: YouTube/ NASA Goddard
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