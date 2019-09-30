Ученые показали, что уничтожает звезды: кадры со спутника

Над исследованием совместно работают ученые из Чили, Дании, Бразилии, США, Канады, Китая, Австралии.

Ученые впервые смогли зафиксировать уничтожение звезды черной дырой от начала до конца благодаря телескопу TESS, который создан для открытия экзопланет. Видео опубликовали на YouTube-канале.

Над исследованием совместно работают ученые из Чили, Дании, Бразилии, США, Канады, Китая, Австралии. Ученые отметили, что получить наиболее точную информацию о событии приливного разрушения им помогло стечение обстоятельств.

Также эксперты с помощью космического телескопа TESS открыли три небольших экзопланеты у красного карлика L 98-59.

Ранее на Piter.TV: Сверхмассивная черная дыра в созвездии Стрельца оказалась останками галактики.

Видео: YouTube/ NASA Goddard