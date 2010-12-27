Сверхмассивная черная дыра в созвездии Стрельца оказалась останками галактики

Японские ученые нашли в созвездии Стрельца сверхмассивную черную дыру. Исследователи предположили происхождение этого удивительного объекта.

Исследователи космоса открыли еще одну, ранее неизвестную науке сверхмассивную черную дыру. Речь идет об аномальной зоне в созвездии Стрельца. Как пишут западные СМИ, ученые из Японии обнаружили своего рода "зародыш" черной дыры. Это космический объект, превышающий по массе наше Солнце в 10 000 раз. Рядом с таким явлением по умолчанию не может существовать жизни. Более того, даже зародыш черной дыры способен уничтожать соседние светила.

Уже сейчас астрофизики установили дату появления странного пространства. Эта черная дыра должна была возникнуть примерно 200 млн лет назад. По версии японцев, речь идет не об обычном образовании черных дыр, когда "супермассивная" рождается из столкновения двух меньших по размеру "братьев". Ученые считают, что supermassive black hole стала результатом разрушения крупной галактики, которую поглотил Млечный Путь.

Отметим, что объект в созвездии Стрельца не угрожает сохранности нашей галактики и жизни Земли. Расстояние между этими точками на карте звездного неба слишком далеки, чтобы хоть как-то влиять друг на друга.