Ученые объяснили, почему Альпы покрыли необычные «кровавые пятна»

Все дело в микроводорослях.

Исследователи из Франции объяснили необычные "кровавые пятна" на пиках французской части Альп. Они отметили, что все дело в микроводорослях. Об этом пишет Planet Today.

Специалисты изучали растения, находящиеся на высоте до трех километров над уровнем моря. Оказалось, что микроводоросли на вершинах Альп формирую пищевую цепочку. О

Пурпурно-красными микроводоросли становятся во время цветения, в остальное время растения зеленые. А из-за глобального потепления период цветения стал дольше.

Такой насыщенный цвет микроводорослям дают каратиноиды. Он также является частью овощей похожего цвета.

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