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Ученые научились перемещать объекты с помощью звуковых волн
Сегодня, 12:05
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Ученые научились перемещать объекты с помощью звуковых волн

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Для этого они использовали полусферический массив ультразвуковых преобразователей.

Ученые из Токийского столичного университета разработали метод манипулирования объектами на расстоянии. Так, они научились перемещать предметы с помощью звуковых волн.

Отмечается, что в своей работе они использовали полусферический массив ультразвуковых преобразователей для создания трехмерных акустических полей, которые удерживают и поднимают небольшой полистироловый шарик с поверхности.

Затем ученые выяснили, что этот способ сход с лазерной ловушкой. Но этот механизм применим к более широкому диапазону частиц и материалов.

Исследователи отметили, что разбивают массивы на управляемые блоки и используют инверсивный фильтр, который находит фазу и амплитуду, помогающие управлять ими и создавать ловушку на расстоянии от преобразователей.

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Фото: pixabay 

Теги: с помощью звуковых волн научились перемещать предметы, японские ученые
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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