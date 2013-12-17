Ученые научились перемещать объекты с помощью звуковых волн

Для этого они использовали полусферический массив ультразвуковых преобразователей.

Ученые из Токийского столичного университета разработали метод манипулирования объектами на расстоянии. Так, они научились перемещать предметы с помощью звуковых волн.

Отмечается, что в своей работе они использовали полусферический массив ультразвуковых преобразователей для создания трехмерных акустических полей, которые удерживают и поднимают небольшой полистироловый шарик с поверхности.

Затем ученые выяснили, что этот способ сход с лазерной ловушкой. Но этот механизм применим к более широкому диапазону частиц и материалов.

Исследователи отметили, что разбивают массивы на управляемые блоки и используют инверсивный фильтр, который находит фазу и амплитуду, помогающие управлять ими и создавать ловушку на расстоянии от преобразователей.

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