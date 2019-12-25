Эксперт рассказал, как сэкономить заряд батареи на смартфоне

Расход аккумулятора может происходить и в фоновом режиме.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что на телефоне рекомендуется отключать интернет не только для сохранения трафика, но и для экономии заряда батареи.

Эксперт подчеркнул, что расход аккумулятора может происходить и в фоновом режиме, так как передача данных от сервера к телефону идет каждую секунду. Активное использование мессенджеров тоже может расходовать заряд. Это происходит и в случае слабого сигнала.

Так, сохранить заряд батареи поможет использование беспроводного интернет-соединения, сказал Щельцин.

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