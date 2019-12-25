В Германии нашли каменный наконечник копья возрастом 65 тыс. лет

Это свидетельство охоты среди неандертальцев.

Ученые из Германии и Бельгии нашли в пещере Фельс каменный наконечник копья возрастом не менее 65 тыс. лет. Это свидетельство того, что неандертальцы тоже охотились. Статья была опубликована в Archaologische Ausgrabungen in Baden-Wurttemberg.

Отмечается, что найденный наконечник использовался для охоты на крупную дичь. Вес артефакта составляет 28 граммов.

По словам ученых, это древнейший листовидный наконечник копья из всех известных. Однако исследователи отмечают, что глубокую травму таким орудием вряд ли можно нанести.

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