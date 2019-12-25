Ученые нашли вещество, способное подавить коронавирус

Они выявили ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу, расщепляющую вирусные белки и участвующие в размножении вируса.

Ученые из Университета Альберты в Канаде нашли потенициально эффективнын препараты против коронавируса. Для этого был использован источник синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS). Статья опубликована в журнале European Journal of Medicinal Chemistry.

Так, ученые выявили ингибиторы, нацеленные на основную протеазу Mpro. Она расщепляет вирусные белки и участвует в репликации вируса, то есть его размножении. Выяснилось, что GC376, которое является бисульфитным пролекарством (превращается в лекарство внутри организма), применяющимся для лечения коронавируса у кошек, эффективно подавляет Mpro SARS-CoV-2.

Ранее мы писали, что компания Xiaomi начала напрямую поставлять смартоны в России. Делается это для борьбы с серым рынком. Данная мера поможет снизить цены на смартфоны компании.

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