Ученые нашли способ справиться с мигренью

С головной болью поможет справиться диета.

Диета, которая богата омега-3 жирными кислотами помогает снизить частоту головных болей, если сравнивать с диетой с нормальным потреблением омега-3 и омега-6 жирных кислот. Статья была опубликована в журнале The BMJ.

Так, в исследовании приняли участие 182 человека с мигренозными головными болями. Такие боли у этих людей могли продолжаться от 5 до 20 дней в месяц. Добровольцев разделили на три группы. Каждая группа должна была в течение 16 недель придерживаться определенной диеты. Контрольная диета состояла из типичного количества потребляемых жирных кислот омега-3 и омега-6. Остальные две диеты (интервенционные) характеризовались повышенными уровнями омега-3. При этом в одной диете уровень потребляемых омега-6 жирных кислот остался прежним, а в другой был понижен.

В результате обе интервенционные диеты способствовали повышению уровня 17-HDHA по сравнению с контрольной диетой. Выявлено, что омега-3 жирные кислоты длительность головной боли уменьшали на 1,3 часа в день, то сть на два дня в месяц.

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