Ученые нашли причину нетерпимости человека к шуму и чваканью

Все дело в сильной связи между зонами мозга.

Ученые из США выяснили, что некоторые люди не переносят бытовой шум и звуки жевания, глотания и чваканья из-за сильной связи между зонами мозга. Эта связь вызывает реакцию, которую специалисты называют "гиперзеркальным отражением", сообщает The Guardian.

Ученые из Университета Ньюкасла провели исследование при помощи МРТ. В нем принял участие 75 человек с мизофонией (нетерпимость к звукам). Им включали раздражающие звуки. Впоследствии нейробиологи сравнили эти показатели с показателями людьми, не страдающими от мизофонии.

Выяснилось, что у страдающих расстройством слишком активированы пути, связывающие слуховую кору с областями, отвечающими за движение рта и горла. Ученые сделали вывод, что мизофония возникает из-за сбоя в работе зеркальных нейронов, которые обеспечивают обучение человека через процесс подражания.

Люди же с мизофонией не стремились повторять движения, которые заставляли их испытывать дискомфорт. Но они могли неосознанно уменьшать стресс, слабо имитируя глотание или жевание.

Исследователи надеются, что в будущем с помощью специальных препаратов получится подавить раздражение от звуков.

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