В Великобритании ученые обнаружили ископаемую космическую пыль

В Великобритании нашли космическую пыль. Теперь ученые с помощью нее выясняют, какие события происходили на солнечной системе.

В Великобритании на белых скалах Дувра нашли ископаемую космическую пыль. Пыль смогли обнаружить ученые благодаря имеющимся образцами, которые были найдены в Антарктиде.

С помощью сравнения форм и структуры частиц команде удалось найти 76 микрометеоритов, которым предположительно 87 миллионов лет. Для того, чтобы найти частицы космической пыли всегда применяли химический анализ, однако исследователи пришли к выводу, что поискам могут помочь и иные критерии.

Известно, что ископаемые частицы пыли со временем меняют свой химический состав, но это не мешает изучать ее, потому что структура остается прежней. А анализ проводится для изучения событий, которые происходят на солнечной системе, которым уже десятки миллионы лет.