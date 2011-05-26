Суперземли распространены за пределами Солнечной системы

Измерив массу многих планет относительно звёзд, вокруг которых они вращаются, команда учёных получила новую информацию о популяции планет в Млечном Пути.

Международная группа учёных, в которую входят астрономы из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского университетов (CfA), объявила об открытии планеты размером примерно в два раза больше Земли, которая вращается вокруг своей звезды дальше от Солнца, чем Сатурн. Эти результаты — ещё один пример того, насколько планетарные системы могут отличаться от нашей Солнечной системы.

Мы обнаружили "супер-Землю" — то есть планету, которая больше нашей родной планеты, но меньше Нептуна, — в месте, где раньше находили только планеты в тысячи или сотни раз массивнее Земли. Вэйчэн Цзан, научный сотрудник CfA, ведущий автор статьи

Результаты научного труда приведены в последнем выпуске журнала Science. Открытие этой новой, удалённой от нас суперземли ещё более значимо, потому что оно является частью более масштабного исследования. В этой работе использовалась микролинза — эффект, при котором свет от далёких объектов усиливается за счёт промежуточного тела, например планеты. Микролинза особенно эффективна при поиске планет, находящихся на большом расстоянии — примерно между орбитами Земли и Сатурна — от своих звёзд. В этом крупнейшем исследовании такого рода обнаружено примерно в три раза больше планет, в том числе планеты, которые примерно в восемь раз меньше, чем предыдущие образцы планет, обнаруженных с помощью метода микролинзирования. Ученые использовали данные Корейской сети микролинзирующих телескопов (KMTNet). Эта сеть состоит из трёх телескопов в Чили, Южной Африке и Австралии, что позволяет непрерывно наблюдать за ночным небом.

Текущие данные дают представление о том, как формируются холодные планеты. В ближайшие несколько лет выборка увеличится в четыре раза, и таким образом мы сможем ещё точнее определить, как формируются и эволюционируют эти планеты, с помощью данных KMTNet. профессор Шуде Мао из Университета Цинхуа и Университета Уэстлейк в Китае

Наша Солнечная система состоит из четырёх маленьких каменистых внутренних планет (Меркурий, Венера, Земля и Марс) и четырёх больших газообразных внешних планет (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Поиски экзопланет с помощью других методов, таких как транзитные наблюдения с помощью телескопов "Кеплер" и TESS и поиск по радиальным скоростям, показали, что другие системы могут содержать множество маленьких, средних и больших планет на орбитах внутри орбиты Земли.

Последние исследования, проведённые группой CfA, показывают, что такие сверхземли также распространены во внешних областях других солнечных систем. Дженнифер Йи из Смитсоновской астрофизической обсерватории, которая является частью CfA. говорит о том, что измерение популяции планет размером от планет, немного превосходящих Землю, до планет размером с Юпитер и больше, показывает, что планеты, и особенно сверхземли, на орбитах за пределами земной орбиты, широко распространены в галактике

Этот результат говорит о том, что на орбитах, подобных орбите Юпитера, большинство планетарных систем могут не быть похожими на нашу Солнечную систему. соавтор исследования Юн Киль Джун из Корейского института астрономии и космических наук, который управляет KMTNet

Исследователи также пытаются определить, сколько существует суперземель по сравнению с количеством планет размером с Нептун. Это исследование показывает, что суперземель по крайней мере столько же, сколько планет размером с Нептун.

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