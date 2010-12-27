Ученые нашли инъекцию от облысения

Ученые из Америки нашли способ избавления от облысения.

В ходе исследования, эксперты выяснили,что инъекции астрессина-В приводит к росту волос. Исследователи проводили свои опыты на мышах, ставя им инъекцию, далее у грызунов стремительна росла шерсть. Эксперимент длился три месяца на лысых мышах, после инъекционной терапии, мыши вновь обрели шерсть.

Со слов ученого Миллиона Мулугета, всего один укол позволит запустить механизм роста волоса. Данный эффект сохранялся очень долго - до трех месяцев. Исследователи надеются использовать находку для разработки революционного средства от облысения людей.