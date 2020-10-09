Ученые нашли белок, который замедляет развитие болезни Альцгеймера

Возможной причиной развития заболевания считается накопление внутри клеток мозга белка бета-амилоида.

Биологи провели исследование и выяснили, что скорость развития болезни Альцгеймера напрямую зависит от того, как много в тканях мозга находится сигнального белка интерлейкина-3. Статья была опубликована в журнале Nature.

Отмечается, что возможным главным признаком развития заболевания является накопление внутри клеток мозга белка бета-амилоида. И выяснилось, что уничтожать накопления бета-амилоида и другого белкового мусора может микроглия. У пациентов с Альгеймером таких процессов в мозге не происходит.

Выяснилось, что воспаление может быть одним из главных факторов для развития болезни. В результате из-за воспаления гибель нейронов ускоряется и появляется большое количество бета-амилоида.Накопление этого белка привлекает внимание микроглии и клеток иммунной системы, из-за чего воспаления усиливаются и нервных клеток гибнет еще больше.

Оказалось, что данный процесс могут подавить астроциты. Они защищают нейроны от повреждений и вырабатывают интерлейкин-3. Так, молекулы этого вещества способны проникать в микроглию, менять форму и жизнедеятельность. Кроме того, они очищают окружающее пространство от скоплений бета-амилоида. Исследование на грызунах показало, что чем больше в их мозге было интерлейкина-3, тем болезнь Альцгеймера у них медленнее развивалась.

Ученые потом выяснили, что это работает и на людях.

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