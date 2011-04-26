Ученые синтезировали новый материал с низкой теплопроводностью

Открытие представляет собой прорыв в управлении тепловым потоком на атомном масштабе.

Ученые из Великобритании и Франции создали новый неорганический материал с самой низкой теплопроводностью. Авторы работы считают, что данное открытие поможет в разработке термоэлектрических материалов нового поколения. Статья была опубликована в Science.

Отмечается, что исследователи синтезировали новый материал путем дизайна на атомном масштабе. Так, две разные атомные структуры материала замедляют скорость передачи тепла сквозь твердое тело.

Обнаруженный нами материал имеет самую низкую теплопроводность среди всех неорганических твердых тел и проводит тепло почти так же плохо, как воздух, — отметил руководитель исследования профессора Мэтта Россейнски (Matt Rosseinsky).

Авторы работы считают, что данная работа является прорывом в управлении тепловым потоком на атомном масштабе. Работа имеет и практическое значение, например, материал можно использовать для разработки термоизолирующих покрытий.

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