Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"

Летальность у нового штамма в разы ниже, чем у "дельты" и уханьского варианта коронавируса.

Летальность нового штамма "омикрон" на 75 процентов меньше, чем у других вариантов коронавируса. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на данные ученых из ЮАР.

Исследователи проводили наблюдение за пациентами в медицинских учреждениях города Цване провинции Гаутенг, которая является первоначальным эпицентром вспышки "омикрона". Результаты работ показали, что вследствие заражения этим штаммом умерли 4,5 процента госпитализированных. При предыдущих волнах COVID-19 этот показатель достигал 21,3 процента.

Кроме того, выяснилось, что только половине пациентов требуется подключение к ИВЛ, тогда как в случае с другими вариантами коронавируса в этой процедуре нуждались почти все ковид-больные.

По словам ученых, пациентов, которых госпитализировали с "омикроном" выписывали уже через четыре дня, а не через девять, как раньше при "дельте" и уханьском штамме.

В скором времени, уверены исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что станет концом пандемии COVID-19 и приведет к эндемической фазе.

Ранее главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика.

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