Учёные из США нашли "уязвимое место" у коронавирусов

Уязвимыми коронавирусы делает рецепторный белок Tom70.

Учёные из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия нашли "уязвимое место" у коронавирусов. О нём они пишут в своей статье в журнале Science. Об этом пишут РБК.

Отмечается, слабое место у коронавирусов позволят создать лекарство, которое сможет победить инфекцию.

Уязвимыми коронавирусы делает рецепторный белок Tom70. Специалисты считают, что он помогает данным инфекциям. Но его связка с коронавирусным геном Orf9b можно использовать как лекарственную мишень для противовирусных лекарств.

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