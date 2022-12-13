Ученые из Петербурга разработали одежду, которая вырабатывает энергию

Cyber Vestis будет презентован на Фестивале "От Винта!", который пройдёт 26-29 апреля в Сочи.

Молодые учёные из Петербурга разработали прототип умной одежды, которая сможет вырабатывать энергию из движения тела и разницы температур, а также будет обладать системой климат-контроля. О разработке рассказал "Петербургский дневник".

Команда инноваторов состоит из Александра Иванова, Тимура Шакирова, Петра Хворостинского, Макара Покровского и Ольги Рябовской под руководством Дарьи Мишиной. Проект Cyber Vestis – один из первых российских прототипов умной одежды. Для его создания были использованы трибоэлектрический генератор, органический элемент Пельтье, коннекторы и гибкие аккумуляторы.

Cyber Vestis будет презентован на Фестивале "От Винта!", который пройдёт 26-29 апреля в Сочи. Всего в рамках мероприятия, проходящего под эгидой Минпромторга РФ, будет представлено более 400 проектов молодых инноваторов со всей страны.

Ранее в Петербурге создали приложение и нейросеть для распознавания речи по губам.

Фото: предоставлено организаторами