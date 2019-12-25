Ученые из петербургского ЛЭТИ разработали источник энергии на основе водорослей

В создании элемента для фотогенерации электричества инженерам помогли цианобактерии.

Инженеры центра микротехнологии и диагностики петербургского университета "ЛЭТИ" разработали источники энергии на основе синезеленых водорослей. Древнейшие организмы могут быть эффективно использованы в биотопливных элементах. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По словам инженера Анны Пудовой, цианобактерии умеют использовать солнечный свет как энергию, воздух как источник углерода, а воду в качестве так называемого донора электронов. Синезеленые водоросли способны также фотосинтезировать кислород, чем помогли самой планете примерно 2,3 миллиарда лет назад. Самым подходящим материалом для изготовления биоанода (элемента для фотогенерации электричества) оказался углеродный войлок, испытания проводили также на стеклоуглероде и углекартоне.

Зависимость разности потенциалов между анодом и катодом от интенсивности освещения позволяет сделать вывод, что этот эффект возникает в топливном элементе благодаря присутствию цианобактерий. Например, во время эксперимента при облучении видимым светом в течение 1 часа потенциал увеличивается от 75 до 175 мВ, а затем в темноте снижается до 110 мВ через 15 мин. Это показывает, как цианобактерии реагируют на свет. Инженер "ЛЭТИ" Анна Пудова

Теперь ученые будут развивать эффективность биотопливного элемента, улучшать конструкцию ячейки и протестировать еще ряд материалов для анода.

Ранее мы рассказывали, что алтайские ученые разработали съедобную посуду из люпина.

Фото: пресс-служба ЛЭТИ