Ученые из ИТМО предложили новый метод создания компьютеров с высокой скоростью

Петербургские учёные ИТМО разработали новый принцип действия транзистора. Устройство может работать на фотонах (частицах света). Об этом сообщил телеканал "78".
Разработку будут применять при создании быстродействующих компьютеров. Главное преимущество в использовании фотонов в том, что они, в отличии от электронов, позволяют увеличить скорость работы устройства и снизить его нагрев.
Ранее мы сообщили, что петербургские эпидемиологи развеяли несколько мифов о коронавирусе.
Фото: Pixabay
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