  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученые из ИТМО предложили новый метод создания компьютеров с высокой скоростью
Сегодня, 9:35
72
ruzannar

Ученые из ИТМО предложили новый метод создания компьютеров с высокой скоростью

0 0

Технология заключается в использовании фотонов.

Петербургские учёные ИТМО разработали новый принцип действия транзистора.  Устройство может работать на фотонах (частицах света). Об этом сообщил телеканал "78".

Разработку будут применять при создании быстродействующих компьютеров. Главное преимущество в использовании фотонов в том, что они, в отличии от электронов, позволяют увеличить скорость работы устройства и снизить его нагрев.

Ранее мы сообщили, что петербургские эпидемиологи развеяли несколько мифов о коронавирусе.

Фото: Pixabay

 

Теги: итмо, компьютеры, фотоны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии