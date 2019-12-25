В августе 2019 года китайцы чаще, чем раньше, искали симптомы, характерные для COVID-19.

Ученые допустили появление коронавируса в Китае прошлым летом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Гарвардскую медицинскую школу.

Исследователи привели статистику, по которой трафик в больницах Ухани вырос ещё в августе лета 2019 года. Британские учёные использовали для своих расчётов спутниковые снимки. Они и показали увеличение больничного трафика летом прошлого года.

Учёные изучили поисковые запросы в интернете. Оказалось, что в августе 2019 года китайцы чаще, чем раньше, искали симптомы, характерные для COVID-19.

Ранее Минздрав разрешил лечить осложнения при COVID-19 новым препаратом.