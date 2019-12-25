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Ученые допустили появление коронавируса в Китае прошлым летом
Сегодня, 10:59
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matveyvn

Ученые допустили появление коронавируса в Китае прошлым летом

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В августе 2019 года китайцы чаще, чем раньше, искали симптомы, характерные для COVID-19.

Ученые допустили появление коронавируса в Китае прошлым летом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Гарвардскую медицинскую школу.

Исследователи привели статистику, по которой трафик в больницах Ухани вырос ещё в августе лета 2019 года. Британские учёные использовали для своих расчётов спутниковые снимки. Они и показали увеличение больничного трафика летом прошлого года.

Учёные изучили поисковые запросы в интернете. Оказалось, что в августе 2019 года китайцы чаще, чем раньше, искали симптомы, характерные для COVID-19.

Ранее Минздрав разрешил лечить осложнения при COVID-19 новым препаратом.

Теги: китай, коронавирус, ухань, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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