Американские ученые доказали эффективность кофеина для похудения

Эксперимент проводили в течение четырех недель.

Американские ученые выяснили, что кофеин может компенсировать негативные последствия неправильного питания, так как способен замедлять отложение липидов и снижать уровень триглицеридов. Исследование опубликовали на сайте MedicalXpress.

На протяжении четырех недель одним крысам давали чай мате с кофеинов, вторым – без кофеина. Те, кто употребляли напиток с кофеином, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира. При этом они употребляли в день 40% жиров, 45% углеводов и 15% белков. Количество кофеина, которое потребляли крысы, эквивалентно четырем чашкам кофе для человека.

Мате — напиток, который готовят из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского. В нем высокое содержание кофеина. Также на организм действуют синтетический кофеин из кофе.

Фитнес-коуч: "Вполне реально за 3 недели сбросить 2-3 килограмма без ущерба организму".