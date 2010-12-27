Ученые доказали, что болезнь Альцгеймера может передаваться через переливание крови

Биологи стали ближе в процессе нахождения лекарства от болезни Альцгеймера.

Ученые-биологи доказали, что возбудители болезни Альцгеймера свободно могут перемещаться по крови. Они свободно могут проникнуть в могз человека через переливание крови.

К такому выводу пришли специалисты после проведенного эксперимента на лабораторных мышах. Для этого ученые попарно соединили кровеносные системы группы больных сенильной деменцией и здоровых особей. В итоге, последние приобрели дегенерацию нервных тканей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Еще одним открытием стал тот факт, что бета-амилоиды, отвечающие за развитие данной болезни могут зарождаться не только в головном мозге, но также и в органах и мышцах. Результаты наблюдений ученые планируют использовать при разработке препаратов от Альцгеймера.