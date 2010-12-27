Учёные: детский голос привлекает внимание собак

А также важен зрительный контакт.

Ученые из Йоркского университета выяснили, что команды и обращения к собакам, сказанные "детским" голосом, лучше воспринимаются щенками. А для укрепления социальной связи со взрослой собакой имеет важность зрительный контакт. Сведения об этом сообщает интернет-издание IReactor.

Как стало известно, щенки более активно реагируют на команды и слова, произнесенные "детским" голосом. Такое обращение, где присутствуют уменьшительно-ласкательные и высокочастотные звуки, получает большую реакцию и ответные действия, чем те же слова, произнесенные "по-взрослому". А вот на взрослых собак, обращения "детским" голосом влияют также, как и обычные.

В эксперименте ученые задействовали 69 собак. Первый опыт заключался в том, что люди обращались к собакам посредством громкоговорителя, находившегося у них в руках. В адрес собак воспроизводились обращения по типу "Кто хороший мальчик?" или "идем гулять". Все эти слова были произнесены "детским" голосом, каким взрослые снисходительно обращаются к детям. Если первая часть динамиков воспроизводила "детские" обращения, то вторая – более серьезные, "взрослые".

Анализ видеэксперимента показал, что животные проявляли больший интерес к исследователю, который говорил фразы, касающиеся животного, "детским" голосом. Ученые предостерегли, что собаки чаще приближаются именно к ребенку и дольше смотрят на него.