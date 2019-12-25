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Ученые чистую воду превратили в металл
Сегодня, 11:51
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Ученые чистую воду превратили в металл

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В обычных условиях свободный от примесей раствор не проводит электрический ток.

Ученые из Чехии и Германии из чистой воды в лабораторных условиях вывели идеальный изолятор с помощью насыщения электронами. Стать была опубликована в журнале Nature.

Специалистам удалось это сделать благодаря тому, что в чистой воде отсутствуют примеси, содержащиеся в обычной воде. В течение короткого времени экспертам удалось внедрить в жидкость свободные частицы, которые оказались рабочими проводниками.

Исследователи подчеркивают, что в обычных условиях раствор, свободный от примесей, электрический ток не проводит, потому что относится к диэлектрикам. Отмечается, что при условии высокого давления, вода способна проводить электричество и даже приобретать ряд металлических свойств.

Ранее мы писали, что ученые нашли новую смертельную опасность после перенесенного коронавируса. 

Фото: pixabay

Теги: из чистой воды вывели изолятор, ученые
Категории: Лента новостей, Наука и технологии, Фабрика Знаний,

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