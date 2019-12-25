  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названа новая смертельная опасность после перенесенного коронавируса
Сегодня, 11:04
114
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Названа новая смертельная опасность после перенесенного коронавируса

0 0

В исследовании приняли участие более 86,7 тыс. пациентов с коронавирусом

Ученые из Университета Умео (Швеция) выявили, что после перенесенного коронавируса в первые две недели повышается риск сердечного приступа ил ишемического инсульта. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet.

В исследовании участие приняли 86 тыс. 742 пациента с коронавирусом,а  также 348 тыс. 481 здоровый человек. Так, каждому случаю заболевания коронавирусом противопоставлялась группа из четырех человек, соответствующих по возрасту, полу и стране проживания.

Затем ученые у пациентов с коронавирусом и у здоровых людей сравнили частоту инфаркта миокарда и инсульта с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы. Из анализа исключили тех, кто уже перенес инфаркт и инсульт ранее.

Выяснилось, что в первые две недели после перенесенного коронавируса риск острого инфаркта миокарда и инсульта выше.

Ранее мы писали, что замедление вращения Земли могло привести к появлению кислорода в атмосфере. 

Фото: pixabay 

Теги: пандемия коронавируса, смертельная опасность после коронавируса
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Здоровье, Общество, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии