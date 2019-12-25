Названа новая смертельная опасность после перенесенного коронавируса

В исследовании приняли участие более 86,7 тыс. пациентов с коронавирусом

Ученые из Университета Умео (Швеция) выявили, что после перенесенного коронавируса в первые две недели повышается риск сердечного приступа ил ишемического инсульта. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet.

В исследовании участие приняли 86 тыс. 742 пациента с коронавирусом,а также 348 тыс. 481 здоровый человек. Так, каждому случаю заболевания коронавирусом противопоставлялась группа из четырех человек, соответствующих по возрасту, полу и стране проживания.

Затем ученые у пациентов с коронавирусом и у здоровых людей сравнили частоту инфаркта миокарда и инсульта с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы. Из анализа исключили тех, кто уже перенес инфаркт и инсульт ранее.

Выяснилось, что в первые две недели после перенесенного коронавируса риск острого инфаркта миокарда и инсульта выше.

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