Ученые СПбГУ рассказали о крошечных улитках Арктики

Благодаря собранным сведениям можно будет больше узнать об изменениях климата, а также о загрязнении экосистем.

В субботу, 18 июля, стало известно, что ученые СПбГУ долгое время изучали крошечных улиток Арктики. Отмечается, что результаты исследования были опубликованы в журнале Systematics and Biodiversity.

Специалисты обобщили все существующие данные о микрогастроподах, а также изучили их раковины. Оказалось, что в регионе обитает не менее 66 видов улиток, размеры которых не превышают пяти миллиметров.

Изучать этих животных непросто. Представьте, что перед вами моллюск размером два миллиметра. Из него нужно извлечь половую систему, которая составляет уже десятые доли миллиметра. Это очень тонкая, тяжелая и скрупулезная работа Объяснил Иван Нехаев, первый автор статьи

Полученные данные помогут узнать об изменениях климата, а также о загрязнении морских экосистем.

Ранее мы писали, что ученые СПбГУ разработали метод расшифровки генома коронавируса.

Фото: Pexels, Иван Нехаев