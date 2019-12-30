Ученые: эмоциональное выгорание может убить сердце

Ученые предполагают, что это связано с нарушенной реакции на стресс

Люди, страдающие от эмоционального выгорания, более подвержены заболеваниям сердца. К такому выводу пришли ученые из университета Эмори (США).

Исследователи в течение 25 лет работали с более чем 11 тысячами добровольцев от 57 лет и старше. Они предлагали им пройти опрос на наличие эмоционального выгорания. У тех, кто страдал от данного недуга, на 20% больше возникала мерцательная аритмия. Это нарушение ритма сердце, которое может способствовать развитию серьезных заболеваний сердца.

Ученые предполагают, что аритмия возникает на фоне нарушенной реакции на стресс. В такие моменты человек испытывает постоянную усталость, сонливость, раздражительность, снижение либидо, ощущение безнадежности.

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