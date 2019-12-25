Участок улицы Латышских Стрелков превратился ушёл под воду из-за аварии

В ходе обследования была обнаружена течь на магистрали диаметром 200 мм.

В Петербурге ночью прорвало трубу на улице Латышских Стрелков. Об этом сообщают местные жители на страничке "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтате".

Коммунальная авария произошла 6 декабря около восьми часов вечера в районе дома 11, корпус 2, по улице Латышских Стрелков.

Звонили в 19:50 когда вода еще не попадала на проезжую часть, на 22:00 картина такая

Так никто и не приехал, вода до сих пор сильно идёт местныые жители.

В "Водоканале" отметили, что на место выехала оперативная бригада. Оказалось, что на магистрали произошла течь диаметром 200 мм.

Локализировать вытекание волы удалось в 23:05.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД легковушка пробила ограждение и вылетела в кювет. Информации о пострадавших не поступало, как и подробностей аварии.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк