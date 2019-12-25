На набережной у Поцелуева моста проведут капремонт

Работы выполнят за счет средств городского бюджета.

Главгосэкспертиза России после повторной оценки сметной стоимости капитального ремонта участка набережной реки Мойки от Поцелуева до Краснофлотского моста в Петербурге выдала положительное заключение. Планируется отремонтировать 36 метров набережной по правому берегу Мойки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данном участке предстоит выполнить антикоррозионную защиту монолитного железобетона и буронабивных свай. Также в планах сделать усиленную гидроизоляцию, герметизацию швов между камнями облицовки. Также между газоном и пешеходной частью появится набивное покрытие из гранитных плит.

Работы выполнят за счет средств городского бюджета.

Ранее в Петербурге выделили четыре участка для строительства Витебской развязки.

Фото: ВКонакте / CПб ГБУ "Мостотрест"