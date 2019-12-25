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Участников пикета у Исаакиевского собора привлекли к административной ответственности
Сегодня, 22:44
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smirenny

Участников пикета у Исаакиевского собора привлекли к административной ответственности

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Участникам пикета назначили 30 часов общественных работ.

В пятницу, 3 июля, суд Петербурга назначил 30 часов обязательных общественных работ двум участникам пикета с файерами у Исаакиевского собора. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

В четверг, 2 июля, в 18:35 фигуранты организовали пикет против принятых поправок в Конституцию. Участники зажгли файеры цветов российского флага, выкрикивали лозунги. Отмечается, что петербуржцы свою вину не признали. 

Ранее мы писали, что водителя, сбившего подростков на Тореза, отпустили из-под стражи.

Фото: Piter.TV

Теги: административные правонарушения, одиночные пикеты, пикеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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