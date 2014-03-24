Сотрудники петербургского УМВД выявили и задержали таксиста-нарушителя

Водитель обвиняется в нарушениях ПДД и нелегальной работе на территории России.

Официальный представитель МВД России поделилась в своем Telegram-канале информацией о задержании в Санкт-Петербурге таксиста, который отличился множественными правонарушениями. Задержанию предшествовал мониторинг сети и анализ ролика с правонарушителем.

В результате проведенной полицейскими проверки личность таксиста была установлена. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что он выполнял коммерческие перевозки с водительским удостоверением, выданным в стране его гражданской принадлежности. Кроме того, в России таксист трудился нелегально. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

В отношении водителя сотрудники УМВД составили протоколы сразу по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности, речь идет о статьях 12.15, 12.7 и 18.10. В настоящий момент решается вопрос о возможном выдворении таксиста за пределы Российской Федерации.

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Фото: Piter.TV