Участников акции у ТРЦ "Галерея" задерживали. Вот что известно к вечеру

Активисты Петербурга вышли на улицу в защиту конституционного строя России.

По данным телеграм-канала "ОВД-Инфо", в 4 часа дня 15 февраля стало известно, что полицейские задержали 10 человек, среди которых оказался муниципальный депутат Сергей Лазарев. Он пытался объяснить сотрудникам, что для одиночных пикетов не требуется согласования с властью.

Полицейские полтора часа держали задержанных в автозаке возле отдела полиции №1, одной из женщин стало плохо.

Около восьми вечера стало известно, что три человека вышли из ОВД с протоколами о доставлении. Остальных задержанных удерживали более трех законных часов, не объясняя причин.

На активистов составили протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции, по которым может грозить административный арест.

В половину одиннадцатого вечера "ОВД-Инфо" сообщил, что петербургский активист Евгений Мусин, которого задержали на пикете и затем госпитализировали в больницу из-за того, что он надышался выхлопными газами, должен явиться в 35-й отдел полиции. Как сообщил сам Мусин, полицейские хотели отвезти его в отдел сразу из медучреждения, чтобы опросить о пикете, который он проводил в поддержку фигурантов "дела Сети" у метро "Приморская" 14 февраля. Также канал уточнил, что депутат Лазарев на девять часов вечера также находился в ОВД.

Ранее мы сообщали, что во время акции у ТРЦ "Галерея" произошли задержания. Мы опубликовали видео с места.

Фото: телеграм-канал "ОВД-Инфо"