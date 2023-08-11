Участники жестокой драки на Пугаревском карьере задержаны полицией

Уголовный розыск задержал участников драки, произошедшей на Пугаревском карьере. Конфликт, который разразился вечером 7 августа, привлек внимание полиции Всеволожского района Ленинградской области.

Очевидцы сообщили в полицию о столкновении на карьере. Несколько лиц были доставлены в полицию для допроса. Среди них были два пострадавших – 33-летний и 36-летний мужчины – с ранениями, полученными в результате ножевого и травматического оружия. Еще один участник конфликта, 31-летний иностранный гражданин, обратился за помощью самостоятельно и покинул медицинское учреждение после оказания помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Следствие квалифицировало инцидент по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия).

На следующий день 25-летний мужчина, житель Невского района, был задержан по месту жительства на Русановской улице.

Результатом специальной операции, проведенной 10 августа, стало задержание трех дополнительных участников конфликта, возраст которых составлял 31, 32 и 34 года. Все трое мужчин были уроженцами одной из среднеазиатских стран и имели между собой родственные связи.

Полиция выяснила, что все задержанные работали на Софийской овощебазе и занимались торговлей плодово-овощной продукцией. Конфликт на Пугаревском карьере оказался продолжением давней неурегулированной разногласия между соотечественниками.

Ранее сообщалось, что на Двинской настоящие страсти: муж умер от ножевого в сердце, а жена попала в больницу с ножевым в живот.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти